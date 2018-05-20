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’i penaltılarla 5-4 mağlup eden BB , 20 yıl sonra ’e çıktı. penaltılarda yıldızlaştı

Hoşgeldin Erzurumspor
Erzurumspor 'de... Bursa'da oynanan 1. Lig play-off maçında normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta 'i penaltılarla 5-4 mağlup eden , ve Ankaragücü'nden sonra Süper Lig bileti alan son takım oldu. Erzurumspor'un kalecisi Hakan takımının lige çıkmasında önemli rol oynadı.
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