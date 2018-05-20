Hoşgeldin Erzurumspor

Erzurumspor Süper Lig'de... Bursa'da oynanan 1. Lig play-off maçında normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Gazişehir Gaziantep'i penaltılarla 5-4 mağlup eden Erzurumspor, Rize ve Ankaragücü'nden sonra Süper Lig bileti alan son takım oldu. Erzurumspor'un kalecisi Hakan takımının lige çıkmasında önemli rol oynadı.
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Gazişehir Gaziantep’i penaltılarla 5-4 mağlup eden BB Erzurumspor, 20 yıl sonra Süper Lig’e çıktı. Kaleci Hakan penaltılarda yıldızlaştı
Etiketler: süper lig , Rize , Bursa , Gazişehir Gaziantep , kaleci hakan , erzurumspor
- 20 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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