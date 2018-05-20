Haydi Fenerim bir daha

Türk basketbolu için büyük gün... Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017- 2018 sezonunun şampiyonu, F.Bahçe Doğuş ile İspanyol ekibi Real Madrid arasında oynanacak final maçı bugün oynanacak. Stark Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak maç beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak. İlk maçta F.Bahçe Zalgiris'i CSKA Moskova da Real Madrid'in yendi. Fenerbahçe Doğuş unvanını korumak, isterken Real Madrid ise 10. kez mutlu sona ulaşmak için mücadele edecek.
AYRINTILARDA BAŞARI ŞART
Obradovıc Real Madrid'in CSKA Moskova maçında çok kaliteli bir takım olduğunu kanıtladığını söyleyerek, "Ayrıntılar konusunda başarılı olursak bugün sahadan mutlu ayrılırız" dedi.
AYRINTILARDA BAŞARI ŞART
Obradovıc Real Madrid'in CSKA Moskova maçında çok kaliteli bir takım olduğunu kanıtladığını söyleyerek, "Ayrıntılar konusunda başarılı olursak bugün sahadan mutlu ayrılırız" dedi.
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