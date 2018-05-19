Trabzon ligin son maçında evinde Karabükspor'u 3-0 yendi. 17. dakikada Talha'nın ortasına kale dibinde Bliznichenko dokunamadı. 18'de Ergin Keleş karşı karşıya kaçırdı. 37'de Kucka'nın pasında N'Doye müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi.
UĞURCAN KALEDE DEVLEŞTİ
46'da Traore, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Şutunu genç kaleci çıkardı. 49'da Yusuf Yazıcı, kale dibindeki N'Doye'u gördü. Senegalli yıldız kale dibinden topu ağlara gönderemedi.
YUSUF'UN AŞIRTMASI DİREKTE
65'te Kucka'nın ortasını Pereira tamamladı: 1-0. 85'te Yusuf'un şutu direkten döndü. 89'da Yusuf Yazıcı çaprazdan düzgün vurdu: 2-0. Maçın skorunu 90+2'de Pereira'nın golü belirledi.
UĞURCAN KALEDE DEVLEŞTİ
46'da Traore, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Şutunu genç kaleci çıkardı. 49'da Yusuf Yazıcı, kale dibindeki N'Doye'u gördü. Senegalli yıldız kale dibinden topu ağlara gönderemedi.
YUSUF'UN AŞIRTMASI DİREKTE
65'te Kucka'nın ortasını Pereira tamamladı: 1-0. 85'te Yusuf'un şutu direkten döndü. 89'da Yusuf Yazıcı çaprazdan düzgün vurdu: 2-0. Maçın skorunu 90+2'de Pereira'nın golü belirledi.
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