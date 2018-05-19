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'dan 3 puanlı veda

, ligin dibindeki ’ü 2. yarıda attığı gollerle yendi. Goller, Joao Pereira (2) ve Yusuf’tan geldi...

Trabzonspordan 3 puanlı veda
Trabzon ligin son maçında evinde spor'u 3-0 yendi. 17. dakikada Talha'nın ortasına kale dibinde Bliznichenko dokunamadı. 18'de karşı karşıya kaçırdı. 37'de Kucka'nın pasında N'Doye müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

UĞURCAN KALEDE DEVLEŞTİ
46'da Traore, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunu genç kaleci çıkardı. 49'da , kale dibindeki N'Doye'u gördü. Senegalli yıldız kale dibinden topu ağlara gönderemedi.

YUSUF'UN AŞIRTMASI DİREKTE
65'te Kucka'nın ortasını Pereira tamamladı: 1-0. 85'te Yusuf'un şutu direkten döndü. 89'da Yusuf Yazıcı çaprazdan düzgün vurdu: 2-0. Maçın skorunu 90+2'de Pereira'nın golü belirledi.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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