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4 kulüp için savaşıyor

ekiplerinden 'ta forma giyen için Roma, 32 milyon Euro’yu gözden çıkarırken İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers; Çin Süper Ligi'nden Changchun Yatai ve Guangzhou Evergrande de Talisca ile ciddi şekilde ilgileniyor.

4 kulüp Talisca için savaşıyor
Bu akşam oynanacak Sivasspor maçıyla defterini kapatması beklenen Anderson , transferin gözdesi durumda… Bir süredir Brezilyalı 10 numara ile ilgilenen Roma'nın Benfica'ya 32 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, önümüzdeki sezon 'de mücadele edecek Wolverhampton'ın ise hafta içinde resmi teklifini yapacağı öğrenildi. Avrupa'nın yanı sıra Çinlilerin de ilgi alanındaki Talisca'yı Tosic'in yeni takımı Guangzhou Evergrande ile Changchun Yatai'nin transfer listesine dahil ettiği belirtildi. Öte yandan Başakşehir'in İtalyan futbolcunu Napoleoni, Çizme basınına verdiği demeçte, "Talisca çok yetenekli ve özel bir futbolcu. İnanılmaz bir sol ayağı var. Topu nereye isterse oraya gönderebiliyor. Roma'da başarılı olur" ifadelerini kullandı.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 05:13
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