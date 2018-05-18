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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Trabzonspor Karabükspor'u 3-0 mağlup etti

şampiyon olursa 60 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek

'de 21. lig şampiyonluğuna 1 maç uzaklıkta. Son olarak 2014-15 sezonunda ipi göğüsleyen sarı-kırmızılılar formasına 4. yıldızı takmıştı.

Beşiktaş'ı yenerek ezeli rakibini yarışta gerilere atan sarı-kırmızılılar, son haftada en az 1 puan alırsa şampiyon olacak.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 22:40
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