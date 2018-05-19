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Şampiyona özel tişört

Göztepe'yi 1-0 yenerek Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaraylı oyuncular 90 dakika bitiminde özel olarak yaptırılan "Ruhumuzu sahaya koyduk şampiyon olduk, 21" yazılı tişörtleri giydi.

Şampiyona özel tişört

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve tarihindeki 21. zafere ulaşan Galatasaray, maçın ardından şampiyonluk tişörtlerini satışa çıkardı. Futbolcuların da maçın ardından giydikleri tişörtte "Ruhumuzu sahaya koyduk şampiyon olduk, 21" yazısı yer aldı.

  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 22:09
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