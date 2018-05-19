THY Euroleague Final Four organizasyonunda yer alan Fenerbahçe Doğuş'a dev destek... Final Four için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a çıkarma yapan binlerce Fenerbahçeli taraftarlar yeri göğü Sarı-Lacivertle boyadı. Dün akşam oynanan Zalgiris Kaunas maçı öncesi Belgrad sokaklarını festival alanına çeviren taraftarlar, karşılaşmanın başlaması ile taraftarlarına büyük destek verdi. Fenerbahçeli taraftarlar takımlarının aldığı galibiyette de önemli rol oynadı.
Taraftar Belgrad’a çıkarma yaptı
Final Four için Belgrad’a giden binlerce F.Bahçe taraftarı Zalgiris Kaunas maçında adeta salonu inletti...
Etiketler: Final Four , Zalgiris Kaunas , THY , Sırbistan
- 19 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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