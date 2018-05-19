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Taraftar Belgrad’a çıkarma yaptı

için Belgrad’a giden binlerce F.Bahçe taraftarı maçında adeta salonu inletti...

Taraftar Belgrad’a çıkarma yaptı
THY Euroleague organizasyonunda yer alan Fenerbahçe Doğuş'a dev destek... Final Four için 'ın başkenti Belgrad'a çıkarma yapan binlerce Fenerbahçeli taraftarlar yeri göğü Sarı-Lacivertle boyadı. Dün akşam oynanan Zalgiris Kaunas maçı öncesi Belgrad sokaklarını festival alanına çeviren taraftarlar, karşılaşmanın başlaması ile taraftarlarına büyük destek verdi. Fenerbahçeli taraftarlar takımlarının aldığı galibiyette de önemli rol oynadı.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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