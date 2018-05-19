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  1. Trabzonspor'dan 3 puanlı veda
  2. Galatasaray şampiyon olursa 60 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek

iyi bir yere getirdik

’un başında ına çıkan , “Göreve geldiğimizde n yeri belliydi. Takımı iyi bir yere getirdiğimize inanıyorum” dedi

Takımı iyi bir yere getirdik
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bordo-Mavili ekibin başında çıktığı olan Karabükspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. İlk yarıda net fırsatları değerlendiremediklerini belirten Çalımbay, "İkinci yarıda maçı kopardık ve net bir galibiyetle sezonu tamamladık." dedi. Göreve geldiklerinde lig beşinciliğinin garanti olmadığını belirten Çalımbay, " aldığımız yer belli. Takımı çok iyi bir yere getirdiğimize inanıyorum. Trabzonspor'da görev yaptığım için çok mutluyum. Burada hem zor hem güzel günler yaşadım. Hepsi çok özeldi" diye konuştu.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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