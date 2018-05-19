Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bordo-Mavili ekibin başında çıktığı son maç olan Karabükspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. İlk yarıda net fırsatları değerlendiremediklerini belirten Çalımbay, "İkinci yarıda maçı kopardık ve net bir galibiyetle sezonu tamamladık." dedi. Göreve geldiklerinde lig beşinciliğinin garanti olmadığını belirten Çalımbay, "Takımı aldığımız yer belli. Takımı çok iyi bir yere getirdiğimize inanıyorum. Trabzonspor'da görev yaptığım için çok mutluyum. Burada hem zor hem güzel günler yaşadım. Hepsi çok özeldi" diye konuştu.
Takımı iyi bir yere getirdik
Trabzonspor’un başında son maçına çıkan Rıza Çalımbay, “Göreve geldiğimizde takımın yeri belliydi. Takımı iyi bir yere getirdiğimize inanıyorum” dedi
Etiketler: Rıza Çalımbay , Trabzonspor , son maç , Takımı , Karabükspor
- 19 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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