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bu hikayenin finalini yazacağız

Terim, futbolcularına “ kadar harika bir hikaye yazdık. sıra hikayenin finalinde. hepimizin yardımcısı olsun” dedi...

Şimdi bu hikayenin finalini yazacağız
Tarihindeki 21. şampiyonluğa sadece 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray tek yürek olmuş durumda... Dün yaptığı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, akşam İzmir'e gitti. Burada müthiş bir taraftar desteğiyle karşılanan Galatasaray'da artık tek düşünce var, o da şampiyonluk... Fatih Terim dün futbolcularına çok önemli mesajlar verdi.

İNANIYORUM YİNE BAŞARACAĞIZ
Buraya kadar harika bir hikaye yazdıklarını söyleyen tecrübeli hoca, " sıra bu hikayenin finaline, son noktayı koymaya geldi. Her zaman size güvendim, şimdi daha fazla güveniyorum. İnanıyoruz, başaracağız. yardımcınız olsun" diye konuştu.

BERABERLİĞİ ASLA DÜŞÜNMEYECEĞİZ
Fatih Terim ayrıca kendilerini zorlu bir rakibin de beklediğinin altını çizdi. Başarılı teknik adam, "Yine tam konsantrasyonla mücadele edeceğiz. Beraberliği asla düşünmeyeceğiz. Santra ile birlikte her zamanki gibi gol için saldıracağız" ifadesini kullandı.

​BU ŞAMPİYONLUK TARİHE GEÇECEK
G.Saray Teknik Direktörü , maçı öncesi "Daha önce 50 bin kişinin önünde şampiyonluk maçı kazandık. Birçok şampiyonluk elde ettim ama bu seferki, sebebi bende kalsın, çok anlamlı bir şampiyonluk olarak tarihe geçecek" dedi.

MARİANO 11'E GERİ DÖNÜYOR
Sakatlığı sona eren Mariano iki hafta aradan sonra Göztepe maçının kadrosunda yer aldı... Brezilyalı sağ bekin ilk 11'de olması bekleniyor.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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