Şampiyonlar Ligi cepte olsun

Şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, bugün oynayacağı Atiker Konya maçı öncesinde son çalışmasını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptı ve kampa girdi. Teknik direktör Aykut Kocaman, çalışma öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Konya maçının çok önemli olduğunu belirten Aykut Kocaman, "Bizim yapmamız gereken öncelikle kazanmak ve Şampiyonlar Ligi vizesini almak olmalı" ifadelerini kullandı.
FUTBOLDA HER SONUÇ VAR...
Sezon boyunca şampiyonluk için mücadele verdiklerini de belirten Kocaman, "Şampiyonluk şansımız elbette var. Futbolda her sonucun olduğunu biliyoruz. Ancak şampiyonluk sadece bizim elimizde değil. Açıkçası artık birizim dışımızda. Bize düşen sadece Konya'yı yenmek. Ama Şampiyonlar Ligi için vize almayı başarmak da çok önemlidir" diye konuştu.
BASKILI OYUN, ERKEN GOL...
Bu arada Aykut Kocaman, takımını bugün Konya karşısında klasik düzeni içerisinde sahaya sürecek. Takımından baskılı bir futbol isteyen Aykut Kocaman, skor üstünlüğünü erken ele geçirmenin önemine işaret etti. Kocaman, "Dirençlerinin artmasına izin vermeyin. Erken gol bu yüzden önemli" dedi.
FUTBOLDA HER SONUÇ VAR...
Sezon boyunca şampiyonluk için mücadele verdiklerini de belirten Kocaman, "Şampiyonluk şansımız elbette var. Futbolda her sonucun olduğunu biliyoruz. Ancak şampiyonluk sadece bizim elimizde değil. Açıkçası artık birizim dışımızda. Bize düşen sadece Konya'yı yenmek. Ama Şampiyonlar Ligi için vize almayı başarmak da çok önemlidir" diye konuştu.
BASKILI OYUN, ERKEN GOL...
Bu arada Aykut Kocaman, takımını bugün Konya karşısında klasik düzeni içerisinde sahaya sürecek. Takımından baskılı bir futbol isteyen Aykut Kocaman, skor üstünlüğünü erken ele geçirmenin önemine işaret etti. Kocaman, "Dirençlerinin artmasına izin vermeyin. Erken gol bu yüzden önemli" dedi.
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