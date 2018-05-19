Ligin son haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gelen bir sakatlık haberi herkesin keyfini kaçırdı...
Habertürk'ün haberine göre, sıkıntılı bir sezon geçiren ve Aykut Kocaman tarafından uzun süre kadro dışında bırakılan Ozan Tufan ciddi bir sakatlık geçirdi. Önceki gün yapılan idman sırasında sakatlanan genç yıldızın yapılan kontrollerinden ayak yan çapraz bağlarında gerilme oldu. Bu durumda en az 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Ozan'ın tedavisine hemen başlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku
Fenerbahçe'de uzun süredir kadroya giremeyen Ozan Tufan'ın ciddi bir sakatlık geçirdiği ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Ligin son haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gelen bir sakatlık haberi herkesin keyfini kaçırdı...
Etiketler: Ozan Tufan , Fenerbahçe
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