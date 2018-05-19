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'de şoku

'de uzun süredir kadroya giremeyen 'ın ciddi bir sakatlık geçirdiği ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Ligin son haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan 'de gelen bir sakatlık haberi herkesin keyfini kaçırdı...

Habertürk'ün haberine göre, sıkıntılı bir sezon geçiren ve Aykut Kocaman tarafından uzun süre kadro dışında bırakılan ciddi bir sakatlık geçirdi. Önceki gün yapılan idman sırasında sakatlanan genç yıldızın yapılan kontrollerinden ayak yan çapraz bağlarında gerilme oldu. Bu durumda en az 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Ozan'ın tedavisine hemen başlandığı belirtildi.

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 11:38
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