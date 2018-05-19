Ligin son haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gelen bir sakatlık haberi herkesin keyfini kaçırdı...



Habertürk'ün haberine göre, sıkıntılı bir sezon geçiren ve Aykut Kocaman tarafından uzun süre kadro dışında bırakılan Ozan Tufan ciddi bir sakatlık geçirdi. Önceki gün yapılan idman sırasında sakatlanan genç yıldızın yapılan kontrollerinden ayak yan çapraz bağlarında gerilme oldu. Bu durumda en az 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Ozan'ın tedavisine hemen başlandığı belirtildi.