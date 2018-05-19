Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubundan namağlup lider olarak çıkarak büyük sükse yapan, buna karşın Süper Lig'de son haftaya dördüncü sırada girerek hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.



Son yıllarda kadrosunun yaş ortalaması bir hayli yükselen Beşiktaş'ta yönetim, takımı gençleştirmeye çalışırken, bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor.

ATIBA'NIN YERİNE

Sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson'ın yerine Musa Çağıran'ı transfer etmek isteyen Beşiktaş, oyuncu ve Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı.



Futbola Altay altyapısında başlayıp, 18 yaşında Galatasaray'a transfer olan, fakat sarı-kırmızılı takımda çok şans bulamayıp gönderilen Musa, ardından sırasıyla Konyaspor, Bursaspor, Karabükspor ve Osmanlıspor'da forma giydi.



11 GOLE ETKİ ETTİ

25 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Çağıran, bu sezon Osmanlıspor formasıyla 28 maça çıktı ve 8 gol 3 asistlik bir performans gösterdi; 11 gole direkt olarak katkıda bulundu.