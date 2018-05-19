Beşiktaş'ta Demba Ba transferi için hareketli saatler yaşanıyor... Alvaro Negredo ve Vagner Love ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta gözler eski futbolcusu Demba Ba'ya çevrildi!
Habertürk'ün haberine göre, yeni sezonda bütçeyi çok aşmayacak ve maliyeti uygun isimlere yönelecek olan yönetim Demba Ba ile kıran kırana pazarlıklar yapılıyor.
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