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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Fenerbahçe'de sakatlık şoku! En az 2 ay...

'a şoku

Bu sezon şampiyonluk yarışında geri düşen ve gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen , teklif yaptığı 'dan şok bir yanıt aldı.

'ta i için hareketli saatler yaşanıyor... Alvaro Negredo ve Vagner Love ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta gözler eski futbolcusu Demba Ba'ya çevrildi!

Habertürk'ün haberine göre, yeni sezonda bütçeyi çok aşmayacak ve maliyeti uygun isimlere yönelecek olan yönetim Demba Ba ile kıran kırana pazarlıklar yapılıyor.

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 13:07
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