Avcı: Son düdüğe kadar mücadeleye devam

Süper Lig'de son haftaya lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde üçüncü sırada giren Başakşehir, şampiyonluk için umudunu koruyor. Teknik direktör Abdullah Avcı futoblcularıyla yaptığı toplantıda, "Kasımpaşa'yı yenip şampiyonluk şansımızı son düdüğe kadar kovalayacağız. Şampiyon olamasanız da hepiniz çok önemli işlere imza attınız. Hepinizle gurur duyuyorum" dedi.
AKILLAR İZMİR'DE
3. sıradaki Başakşehir, tarihinde Süper Lig'de ilk kez mutlu sona ulaşmak için Kasımpaşa maçını kazanıp ikili averajda üstünlük kurduğu lider Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe karşısında mağlup olmasını bekleyecek.
AKILLAR İZMİR'DE
3. sıradaki Başakşehir, tarihinde Süper Lig'de ilk kez mutlu sona ulaşmak için Kasımpaşa maçını kazanıp ikili averajda üstünlük kurduğu lider Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe karşısında mağlup olmasını bekleyecek.
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