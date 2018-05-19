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Avcı: Son düdüğe kadar mücadeleye devam

’in hocası , “’yı yenip son ana kadar şampiyonluk şansımızı kovalayacağız” dedi

Avcı: Son düdüğe kadar mücadeleye devam
Süper Lig'de son haftaya lider 'ın 3 puan gerisinde üçüncü sırada giren , şampiyonluk için umudunu koruyor. Teknik direktör futoblcularıyla yaptığı toplantıda, "Kasımpaşa'yı yenip şampiyonluk şansımızı son düdüğe kadar kovalayacağız. Şampiyon olamasanız da hepiniz çok önemli işlere imza attınız. Hepinizle gurur duyuyorum" dedi.

AKILLAR İZMİR'DE
3. sıradaki Başakşehir, tarihinde 'de ilk kez mutlu sona ulaşmak için Kasımpaşa maçını kazanıp ikili averajda üstünlük kurduğu lider Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe karşısında mağlup olmasını bekleyecek.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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