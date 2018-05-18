Trabzonspor Karabükspor'u 3-0 mağlup etti

İlk yarıda oyuncular da boş tribünlere uydu ve pozisyonun çok olmadığı bir devre geride kaldı. Taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci yarıya Rıza Çalımbay, Jose Sosa değişikliği ile başladı. Gol ise 65. dakikada Joao Pereira'dan geldi ve Trabzonspor1-0 öne geçti. Maçın 2. golü ise 89. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi ve durum 2-0 oldu.

Bu golün ardından rakip kaleyi abluka altına alan ev sahibi ekip, 90+2'de Pereira ile farkı 3'e çıkardı ve rakibini 3-0 mağlup etti. Trabzonspor aldığı bu 3 puanla birlikte sezonu 5. sırada tamamladı ve 55 puana yükseldi. Karabükspor ise ligin son sırasında ve 12 puanda 2017/18 sezonunu tamamladı.