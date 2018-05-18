Pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid veya CSKA Moskova oldacak.
Böylece Fenerbahçe 2016 ve 2017'nin ardından 2018'de de Final Four'da finale yükseldi. Son 4 yıldır Final Four'a katılan temsilcimiz üç yıldır finale çıkıyor. Fenerbahçe finali kazanması halinde iki yıl art arda şampiyon olacak.
FENERBAHÇE DOĞUŞ 76-67 ZALGİRİS
İLK ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Doğuş 19-13 Zalgiris
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Doğuş 39-33 Zalgiris
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Doğuş 54-50 Zalgiris
SALON: Belgrad Stark Arena
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS Haber (şifresiz)
Fenerbahçe Doğuş art arda 4. yılda Final Four'a katılma başarısı gösterdi. Son şampiyon unvanıyla Belgrad'da parkeye çıkan temsilcimiz bu maçı kazanması halinde CSKA Moskova - Real Madrid maçının galibiyle final oynayacak.
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