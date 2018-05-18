;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Trabzonspor Karabükspor'u 3-0 mağlup etti
  2. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

üst üste 3. kez finalde

THY Euroleague'de son şampiyon , üst üste 4. kez mücadele ettiği Final Four ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 76-66 mağlup etti. Bu sonuçla Euroleague Final Four'da finale yükselen Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova - Real Madrid maçının kazananıyla karşılaşacak

Fenerbahçe finalde!

Pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid veya CSKA Moskova oldacak.

Böylece Fenerbahçe 2016 ve 2017'nin ardından 2018'de de Final Four'da finale yükseldi. Son 4 yıldır Final Four'a katılan temsilcimiz üç yıldır finale çıkıyor. Fenerbahçe finali kazanması halinde iki yıl art arda şampiyon olacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ 76-67 ZALGİRİS

İLK ÇEYREK SONUCU: 19-13 Zalgiris
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Doğuş 39-33 Zalgiris
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Doğuş 54-50 Zalgiris

SALON: Belgrad Stark Arena
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS Haber (şifresiz)

Fenerbahçe Doğuş art arda 4. yılda Final Four'a katılma başarısı gösterdi. Son şampiyon unvanıyla Belgrad'da parkeye çıkan temsilcimiz bu maçı kazanması halinde CSKA Moskova - Real Madrid maçının galibiyle final oynayacak.

Etiketler: , , , , , , , , , ,
  • 18 Mayıs 2018, Cuma 19:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ