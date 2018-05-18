Beşiktaş sağ bek arayışlarını sürdürürken sezon sonunda Juventus'la sözleşmesi bitecek olan Stephan Lichtsteiner'in ilk aday olduğu öğrenildi. 7 yıldır İtalyan ekibinde oynayan 34 yaşındaki İsviçreli futbolcu için son kararı Güneş verecek. Beşiktaş'ın listesinde ayrıca Hamburg'lu Denis Diekmeier bulunuyor.
Lichtsteiner’de karar Güneş’in
Beşiktaş Yönetimi Juventus’la olan sözleşmesi sona erecek olan Lichtsteiner’i bitirmek istiyor. Ancak son kararı Güneş verecek
Etiketler: güneş , Beşiktaş , Juventus , Lichtsteiner
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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