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’de karar ’in

Yönetimi ’la olan sözleşmesi sona erecek olan ’i bitirmek istiyor. Ancak son kararı verecek

Lichtsteiner’de karar Güneş’in
sağ bek arayışlarını sürdürürken sezon sonunda 'la sözleşmesi bitecek olan Stephan 'in ilk aday olduğu öğrenildi. 7 yıldır İtalyan ekibinde oynayan 34 yaşındaki İsviçreli futbolcu için son kararı verecek. Beşiktaş'ın listesinde ayrıca Hamburg'lu Denis Diekmeier bulunuyor.
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