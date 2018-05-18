A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımız 28 Mayıs'ta İran ile İstanbul'da, 1 Haziran'da Tunus ile İsviçre'de, 5 Haziran'da Rusya ile Moskova'da hazırlık maçı yapacak.

Mircea Lucescu, Tarkan Serbest, Ertuğrul Ersoy, Ömer Bayram, Umut Bulut gibi isimleri kadroya davet etti.

Kadroda Fenerbahçe'den 3, Trabzonspor'dan 3, Beşiktaş'tan 1 oyunu bulunurken, Galatasaray'dan herhangi bir oyuncu yer almadı.

İŞTE MİLLİ TAKIM KADROSU:

Kaleci: Okan Koçuk, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan

Savunma: Şener Özbayraklı, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yunus Mallı

Forvet: Serdar Gürler, Cenk Tosun, Umut Bulut

KADRODA OLMAYAN OYUNCULAR İÇİN AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklamada ameliyat olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ile kısa süre içerisinde operasyon geçirmesi planlanan Selçuk İnan ve Serdar Aziz, Baldır adalesinde yırtık bulunan Ömer Toprak, kasık adalesinde yırtık olan Enes Ünal, ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor ve dizinde sakatlık olan Caner Erkin'e milli takım daveti yapılmadığı belirtildi.