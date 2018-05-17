Kartal'da Tosic'le yollar ayrılıyor. Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana 2 şampiyonluk yaşayan Sırp yıldız Çin Ligi ekiplerinden Guanzhou Evergrande'ye transfer oluyor. Yönetimin Çin kulübü ile 5 milyon Euro (27 milyon lira) bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
SİVASSPOR MAÇINDA YOK
Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için dün Çin'e gitti. Siyah-Beyazlı futbolcunun Sivasspor ile oynanacak lig karşılaşmasında forma giymeyeceği öğrenildi.
SİVASSPOR MAÇINDA YOK
Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için dün Çin'e gitti. Siyah-Beyazlı futbolcunun Sivasspor ile oynanacak lig karşılaşmasında forma giymeyeceği öğrenildi.
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