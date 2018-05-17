;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Talisca'dan veda sinyali
  2. Sporting Lizbon’lu futbolculara dayak

27 milyona 'de

’ın Sırp yıldızı Ligi takımlarından ile anlaştı. bu den 27 milyon lira alacak

Tosic 27 milyona Çinde
Kartal'da 'le yollar ayrılıyor. Beşiktaş'a olduğundan bu yana 2 şampiyonluk yaşayan Sırp yıldız Çin Ligi ekiplerinden Guanzhou Evergrande'ye transfer oluyor. Yönetimin kulübü ile 5 milyon Euro (27 milyon lira) bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

SİVASSPOR MAÇINDA YOK
Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için dün Çin'e gitti. Siyah-Beyazlı futbolcunun Sivasspor ile oynanacak lig karşılaşmasında forma giymeyeceği öğrenildi.
Etiketler: , , , , , ,
  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ