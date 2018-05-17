Şampiyon olamazsa bırakıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, cumartesi günü takımının sezonu şampiyon olamaması durumunda ciddi bir şekilde istifayı düşündüğü kulübe yakın çevreler tarafından güçlü bir şekilde dile getirilmeye başlandı. Kocaman'ın taraftarın kendisine benimsemekte zorlandığını söylediği de öğrenildi.
ALGIYI DEĞİŞTİRMEK ÇOK ZOR
Kocaman'ın yakın çevresine "Ligin en zor gol atan takımıyız ama 'takımı defansif oynatıyor' yaftası boynuma asılmış durumda. Taraftar da öyle düşünüyor. Onların algısını değiştirmek kolay değil" dediği öğrenildi.
BASKI DAHA DA ARTACAK...
Tecrübeli teknik adamın sezon sonunda şampiyon olamamaları durumunda baskının daha da artacağını ve taraftar algısının da değişmeyeceğini hesap ederek istifa etmeyi düşündüğü iddia ediliyor.
BURSA MAÇINDA YAŞANANLAR!
Aykut Kocaman'ın özellikle Bursaspor maçında bazı futbolcuların yuhalanmasından fazlasıyla etkilendiği, "Bazı taraftarlar, bazı futbolcuların hatasını kolluyor" ifadesini kullahdığı belirtiliyor.
ALGIYI DEĞİŞTİRMEK ÇOK ZOR
Kocaman'ın yakın çevresine "Ligin en zor gol atan takımıyız ama 'takımı defansif oynatıyor' yaftası boynuma asılmış durumda. Taraftar da öyle düşünüyor. Onların algısını değiştirmek kolay değil" dediği öğrenildi.
BASKI DAHA DA ARTACAK...
Tecrübeli teknik adamın sezon sonunda şampiyon olamamaları durumunda baskının daha da artacağını ve taraftar algısının da değişmeyeceğini hesap ederek istifa etmeyi düşündüğü iddia ediliyor.
BURSA MAÇINDA YAŞANANLAR!
Aykut Kocaman'ın özellikle Bursaspor maçında bazı futbolcuların yuhalanmasından fazlasıyla etkilendiği, "Bazı taraftarlar, bazı futbolcuların hatasını kolluyor" ifadesini kullahdığı belirtiliyor.
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