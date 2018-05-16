Kocaman Yanal’ı geçti

Süper Lig'de son haftaya girilirken en golcü takım durumunda bulunan Fenerbahçe, son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-2014 sezonunun hücum performansını geride bıraktı.



CİMBOM'U GEÇTİ

Gol sayısını 75'e yükselten sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 1 gol önünde bulunuyor. Teknik direktör Ersun Yanal döneminde Fenerbahçe, son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-2014 sezonunda Süper Lig'in en golcü takımı olarak 34 haftada 74 gol kaydetmişti.



7 YILIN EN GOLCÜSÜ !

Fenerbahçe, ligde 75 golle son 7 sezonun da en golcü performansına ulaştı. Fenerbahçe, 2010/11'de 84 gole imza atmıştı.