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Kocaman Yanal’ı geçti

Karabük’ü 7 golle geçen ligdeki gol sayısını 75’e yükseltti. 4 sezon önce Yanal dönemindeki şampiyon kadro 74 gol atmıştı

Kocaman Yanal’ı geçti
Süper Lig'de son haftaya girilirken en golcü takım durumunda bulunan Fenerbahçe, son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-2014 sezonunun hücum performansını geride bıraktı.

CİMBOM'U GEÇTİ
Gol sayısını 75'e yükselten sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 1 gol önünde bulunuyor. Teknik direktör Ersun Yanal döneminde Fenerbahçe, son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-2014 sezonunda Süper Lig'in en golcü takımı olarak 34 haftada 74 gol kaydetmişti.

7 YILIN EN GOLCÜSÜ !
Fenerbahçe, ligde 75 golle son 7 sezonun da en golcü performansına ulaştı. Fenerbahçe, 2010/11'de 84 gole imza atmıştı.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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