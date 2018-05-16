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45 milyonluk tasarruf

’da ikinci Feda Dönemi sezon sonunda yeniden başlıyor. Yönetim ilk iş olarak 4 oyuncuyu gözden çıkaracak

45 milyonluk tasarruf
Yeni sezonda büyük olasılıkla Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olan Beşiktaş bütçesini en doğru şekilde dengelemeyi planlıyor. Siyah- Beyazlı yönetimin öncelikle Mustafa Pektemek, Aras Özbiliz, Veli Kavlak ve Boyko ile yolları ayırarak 45 milyon TL'lik bir tasarruf sağlamayı planlıyor.

​PEKTEMEK'E DÜNYALAR ÖDENDİ
Bu oyuncular içinde en pahalısı . Bu oyuncu yıllık 1.7 milyon Euro ve maç başı 10 bin Euro alıyor. Bu sezon 40 maç kadroya giren Mustafa şu ana kadar 2.1 milyon Euro aldı.

VELİ'YE 1.7 MİLYON EURO
Mustafa Pektemek önümüzdeki sezon takımda kalırsa tahmini 2.1 milyon Euro daha alacak. Veli Kavlak ise 4 sezondur sakatlıklarla boğuşsa da bu sezon 1.7 milyon Euro para aldı.

ARAS&BOYKO KAMBUR OLDU
2 yıllık sözleşmesi daha olan Aras 1.5+1.5 milyon Euro'dan 3 milyon Euro daha alacak. 2 yıl daha sözleşmesi olan Boyko da satılmazsa 1 milyon 950 bin Euro alarak bütçeye zarar verecek.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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