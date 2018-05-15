Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. maçında Gazişehir Gaziantep ilk maçta 1-0 yendiği Boluspor'u deplasmanda da 3-1 yendi ve finale yükseldi. Gazişehir Gaziantep'in finaldeki rakibi ise Ümraniyespor'u eleyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor.

Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. maçında Boluspor sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırladı. İlk maçta rakibini 1-0 yenen Gazişehir, deplasmanda da Boluspor'u 3-1 yendi ve finale yükseldi. Gazişehir Gaziantep'in rakibi ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor.