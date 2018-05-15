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  1. Süper Lig'de flaş ayrılık!

finale yükseldi

1. Lig play-off yarı finalinde 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Boluspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden finale yükseldi. Spor Toto 1. Lig play-off finalinde BŞB Erzurumspor'un rakibi Boluspor'u eleyen Gazişehir Gaziantep oldu

Play-off finaline yükselen ikinci takım belli oldu

1. Lig Play-Off 2. maçında ilk maçta 1-0 yendiği Boluspor'u deplasmanda da 3-1 yendi ve finale yükseldi. Gazişehir Gaziantep'in finaldeki rakibi ise Ümraniyespor'u eleyen .

Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. maçında Boluspor sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırladı. İlk maçta rakibini 1-0 yenen Gazişehir, deplasmanda da Boluspor'u 3-1 yendi ve finale yükseldi. Gazişehir Gaziantep'in rakibi ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 22:09
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