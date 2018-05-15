;
Yol Durumu
  1. Akhisar ligde kaldı
  2. Terim'in gözdesi Semedo

’in yerine ilk aday Serdar

Yerli rotasyonunda kaliteyi artırmak isteyen , sözleşmesi bitecek olan ’in yerine Osmanlısporlu ’i düşünüyor

Yasin Öztekin’in yerine ilk aday Serdar
Yeni sezonda kadronun yerli kalitesini artırmayı hedefleyen Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu... Sözleşmesi sona erecek olan Yasin Öztekin'le yola devam etmeyi düşünmeyen Sarı- Kırmızılılar, Osmanlıspor formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Serdar Gürler'e kanca attı... Devre arasında da adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu, Fatih Terim faktörü nedeniyle transfere sıcak bakıyor. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 29 maçta forma giyerken, takımına 12 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar