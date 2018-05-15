Yeni sezonda kadronun yerli kalitesini artırmayı hedefleyen Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu... Sözleşmesi sona erecek olan Yasin Öztekin'le yola devam etmeyi düşünmeyen Sarı- Kırmızılılar, Osmanlıspor formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Serdar Gürler'e kanca attı... Devre arasında da adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu, Fatih Terim faktörü nedeniyle transfere sıcak bakıyor. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 29 maçta forma giyerken, takımına 12 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.
Yasin Öztekin’in yerine ilk aday Serdar
Yerli rotasyonunda kaliteyi artırmak isteyen Galatasaray, sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin’in yerine Osmanlısporlu Serdar Gürler’i düşünüyor
Etiketler: Yasin Öztekin , Fatih Terim , Sarı Kırmızılılar , Galatasaray , Serdar Gürler
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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