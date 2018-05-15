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ligde kaldı

Kupa şampiyonu , ’u 2-1 yenerek ligde kaldı. Böylece ; Karabük ve G.Birliği’nin ardından düşen 3. ekip oldu

Akhisar ligde kaldı
Akhisar, 'u deplasmanda 2-1 yenerek ligde kaldı. Bu sonuçla ve 'nin ardından da küme düşen 3. takım oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da orta saha ağırlıklı bir futbol sergiledi. Zaman zaman gelişen ataklar da son vuruşlar istenildiği gibi olmayınca devre 0-0 berabere bitti.

AKHİSAR ÜSTÜNDÜ
2. yarı üstünlüğü ele alan konuk ekip 69'da Seleznyov ve 73'te Soner'in golleriyle 2-0 öne geçti. Kravets 79'da Kayseri'nin tek golünü attı.
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