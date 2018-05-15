Akhisar ligde kaldı

Akhisar, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenerek ligde kaldı. Bu sonuçla Kardemir Karabük ve Gençlerbirliği'nin ardından Osmanlıspor da küme düşen 3. takım oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da orta saha ağırlıklı bir futbol sergiledi. Zaman zaman gelişen ataklar da son vuruşlar istenildiği gibi olmayınca devre 0-0 berabere bitti.
AKHİSAR ÜSTÜNDÜ
2. yarı üstünlüğü ele alan konuk ekip Akhisar 69'da Seleznyov ve 73'te Soner'in golleriyle 2-0 öne geçti. Kravets 79'da Kayseri'nin tek golünü attı.
AKHİSAR ÜSTÜNDÜ
2. yarı üstünlüğü ele alan konuk ekip Akhisar 69'da Seleznyov ve 73'te Soner'in golleriyle 2-0 öne geçti. Kravets 79'da Kayseri'nin tek golünü attı.
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