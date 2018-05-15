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'nın yerine Sosa

Yönetimi, ’nın bonservisinin yüksek olması nedeniyle Sosa’ya yöneldi. Bu transfere Güneş de onay verdi. Yönetimi’nin yıllık ücreti nedeniyle Sosa’yı göndermek istemesi ’ın elini güçlendirdi

Taliscanın yerine Sosa
Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Talisca için 21 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemek istemeyen yönetim bu oyuncunun boşluğunu eski oyuncuları Sosa ile doldurmak istiyor. , Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Sosa için kulübüyle görüşecek.

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Trabzonspor Yönetimi'nin Sosa'nın yıllık ücretinden kurtulmak için bu oyuncuyu satmaya sıcak baktığı öğrenildi. 32 yaşındaki Arjantinli futbolcunun ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

FİKRET ORMAN'DAN GERİ ADIM
Daha önce Sosa'ya Beşiktaş'ı yarı yolda bıraktığı düşüncesiyle soğuk bakan Orman'ın 'le bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Güneş'in Sosa'nın dönmesine onay vermesi Orman'a geri adım attırdı.

BONSERVİS BEDELİNİ GÖRÜŞECEKLER
İki kulüp yapacakları görüşmede bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Arjantinli yıldızın yüksek yıllık ücreti ve istenilen performansı verememesi Trabzonspor'dan ayrılma ihtimalini artırıyor.
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