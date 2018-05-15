Spor Toto 1. Lig play-off rövanş maçında Ümraniyespor sahasında Erzurumspor'u konuk etti.

ERZURUMSPOR FİNALDE

İlk maçta Ümraniyespor'u sahasında 4-3 mağlup eden Erzurumspor, deplasmanda da rakibini 2-1 yendi ve ilk finalist oldu.





RAKİP BOLU YA DA ANTEP OLACAK

Erzurumspor'un finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. Boluspor sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak. İlk maçı Gazişehir Gaziantep 1-0 kazanmıştı.

Spor Toto 1. Lig play-off finali cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve Süper Lig'e çıkan son takım belli olacak.

Bilindiği üzere Spor Toto 1. Lig'i ilk 2 sırada bitiren Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig'e çıkan takımlar olmuştu.