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play-off finaline yükseldi

1. Lig play-off yarı finalinde Ümraniyespor'u ilk maçta 4-3 yenen , rövanşta da rakibini 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Play-off finaline yükselen ilk takım belli oldu

1. Lig play-off rövanş maçında Ümraniyespor sahasında 'u konuk etti.

ERZURUMSPOR FİNALDE
İlk maçta Ümraniyespor'u sahasında 4-3 mağlup eden Erzurumspor, deplasmanda da rakibini 2-1 yendi ve ilk finalist oldu.

RAKİP BOLU YA DA ANTEP OLACAK
Erzurumspor'un finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. Boluspor sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak. İlk maçı Gazişehir Gaziantep 1-0 kazanmıştı.

Spor Toto 1. Lig play-off finali cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve 'e çıkan son takım belli olacak.

Bilindiği üzere Spor Toto 1. Lig'i ilk 2 sırada bitiren Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig'e çıkan takımlar olmuştu.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 18:09
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