Spor Toto 1. Lig play-off rövanş maçında Ümraniyespor sahasında Erzurumspor'u konuk etti.
ERZURUMSPOR FİNALDE
İlk maçta Ümraniyespor'u sahasında 4-3 mağlup eden Erzurumspor, deplasmanda da rakibini 2-1 yendi ve ilk finalist oldu.
RAKİP BOLU YA DA ANTEP OLACAK
Erzurumspor'un finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. Boluspor sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak. İlk maçı Gazişehir Gaziantep 1-0 kazanmıştı.
Spor Toto 1. Lig play-off finali cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve Süper Lig'e çıkan son takım belli olacak.
Bilindiği üzere Spor Toto 1. Lig'i ilk 2 sırada bitiren Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig'e çıkan takımlar olmuştu.
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