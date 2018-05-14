Spor Toto Süper Ligi'nin 33. haftasında Kayserispor ile Akhisarspor karşılaştı. Mücadele, Akhisar'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Akhisarspor'un gollerini 69. dakikada Yevhen Seleznyov ve 73 dakikada Soner Aydoğdu attı. Kayserispor'un golünü ise 79. dakikada Artem Kravets'ten geldi.
Bu sonucun ardından Akhisarspor, puanını 39 yaptı ve ligde kalmayı garantiledi. Kayserispor ise 44 puanda kaldı.
Bu skorla birlikte Osmanlıspor 33 puanda kalarak Süper Lig'e veda eden son takım oldu..
Bu sonucun ardından Akhisarspor, puanını 39 yaptı ve ligde kalmayı garantiledi. Kayserispor ise 44 puanda kaldı.
Bu skorla birlikte Osmanlıspor 33 puanda kalarak Süper Lig'e veda eden son takım oldu..
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