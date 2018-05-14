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  1. Kanarya gol oldu yağdı

'den düşen son takım oldu

i'nin 33. haftasında ile Akhisarspor karşılaştı. Mücadele, Akhisar'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Akhisarspor'un gollerini 69. dakikada Yevhen Seleznyov ve 73 dakikada Soner Aydoğdu attı. Kayserispor'un golünü ise 79. dakikada Artem Kravets'ten geldi. Bu sonucun ardından Akhisarspor, puanını 39 yaptı ve ligde kalmayı garantiledi. Kayserispor ise 44 puanda kaldı. Bu skorla birlikte 33 puanda kalarak Süper Lig'e veda eden son takım oldu.

Süper Ligden düşen son takım belli oldu!
i'nin 33. haftasında ile Akhisarspor karşılaştı. Mücadele, Akhisar'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Akhisarspor'un gollerini 69. dakikada Yevhen Seleznyov ve 73 dakikada Soner Aydoğdu attı. Kayserispor'un golünü ise 79. dakikada Artem Kravets'ten geldi.

Bu sonucun ardından Akhisarspor, puanını 39 yaptı ve ligde kalmayı garantiledi. Kayserispor ise 44 puanda kaldı.

Bu skorla birlikte 33 puanda kalarak Süper Lig'e veda eden son takım oldu..
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 22:01
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