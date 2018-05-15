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için hala iddialıyız

, ligin son haftasına umutlu girdiklerini söyleyerek, “ için iddialıyız” dedi.

Şampiyonluk için hala iddialıyız
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Hasan Ali şamipyonluk için hala iddialarının sürdüğünü söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Bu haftalık ödevimizi yaptık. için ümidimiz var. Son hafta neler olur bekleyip göreceğiz" ifadesini kullandı.
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