Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Hasan Ali şamipyonluk için hala iddialarının sürdüğünü söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Bu haftalık ödevimizi yaptık. Şampiyonluk için ümidimiz var. Son hafta neler olur bekleyip göreceğiz" ifadesini kullandı.
Şampiyonluk için hala iddialıyız
Hasan Ali, ligin son haftasına umutlu girdiklerini söyleyerek, “Şampiyonluk için iddialıyız” dedi.
Etiketler: şampiyonluk , Hasan Ali , Fenerbahçe
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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