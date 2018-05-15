SOSYAL medya artık hayatımızın her noktasında. Bazı isimler var ki, sosyal medyada milyonlarca kişiyi peşinden koşturuyor. Onlardan biri de Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo. Portekizli efsane Instagram, Facebook ve Twitter'daki 320 milyon takipçisiyle zirvede yer alıyor. Sportif kariyerinde bu yıl Altın Top sayısını 5'e çıkararak Barcelonalı Lionel Messi'yi yakalayan 32 yaşındaki futbolcu, geçen seneki 306 milyonluk takipçi sayısını 320 milyona yükseltti. Barcelona'nın yıldızı Messi de 190 milyon kişiyle Ronaldo'nun hemen arkasında yer aldı. Ronaldo, aralarında Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira (112 milyon), ABD'li aktör Vin Diesel (108 milyon) ve yine aynı ülkenin rap müzisyeni Eminem'i (97 milyon) geçerek Facebook'ta en çok takip edilen ünlü unvanını da korudu. Ronaldo'nun sosyal medya üzerinden yaptığı sponsorluk anlaşmaları nedeniyle yılda 28 milyon Euro kazandığı da açıklandı.
Real fenomen
Sosyal paylaşım sitelerindeki toplam takipçi sayısını 320 milyonun üzerine çıkaran Cristiano Ronaldo, dünyanın en popüler sporcusu oldu
Etiketler: Cristiano Ronaldo , Real Madrid , lionel messi
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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