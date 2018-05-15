Galatasaray'ın Göztepe ile cumartesi günü oynayacağı karşılaşma 19 Mayıs tarihine denk geldi. Bu tarih yani 19.05 Sarı- Kırmızılılıar'ın kuruluş yılı... Hal böyle olunca da Galatasaray taraftarları sosyal medyada aşka geldi... Bu arada G.Saraylı taraftarlar Göztepe maçı için Bornova Stadı'nın etrafında toplanmayı düşünüyor. Bu durum, karşılaşmadan sonra büyük bir sıkıntı yaratabilir.
Kader günü 19.05
Galatasaray’ın Göztepe ile Süper Lig’de oynayacağı şampiyonluk maçı 19 Mayıs tarihinde yani kuruluş yılı 19.05’te oynanacak
Etiketler: süper lig , Göztepe , Galatasaray , 19 mayıs
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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