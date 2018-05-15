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Kader günü 19.05

’ın ile ’de oynayacağı şampiyonluk maçı tarihinde yani kuruluş yılı 19.05’te oynanacak

Kader günü 19.05
'ın ile cumartesi günü oynayacağı karşılaşma tarihine denk geldi. Bu tarih yani 19.05 Sarı- Kırmızılılıar'ın kuruluş yılı... Hal böyle olunca da Galatasaray taraftarları sosyal medyada aşka geldi... Bu arada G.Saraylı taraftarlar Göztepe maçı için Bornova Stadı'nın etrafında toplanmayı düşünüyor. Bu durum, karşılaşmadan sonra büyük bir sıkıntı yaratabilir.
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