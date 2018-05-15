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  1. Play-off finaline yükselen ilk takım belli oldu

'nde dönemi resmen bitti

Kulübü Başkanı Murat Cavcav, ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.

Süper Ligde flaş ayrılık!

Cavcav, yaptığı açıklamada, "ümüz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine, gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ederiz. Tüm ekibe, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileriz." diye konuştu.

Başkan Cavcav, 'deki son maçlarında Bursaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu süreçte, takımımızı sezonun son haftasındaki Bursaspor maçına, altyapı antrenörümüz Sezai Yıldırım hazırlayacak ve karşılaşmada takımın başında sahaya çıkacak." ifadesini kullandı.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 18:56
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