Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Karabükspor karşısında yara sardı.



Galatasaray ile arasındaki genel averaj farkını kapatmak için Karabükspor maçında hücum ağırlıklı kadroyla çıkan Fenerbahçe, deplasmandan 7-0 galip ayrıldı ve ligde averajını 41'a çıkararak sarı-kırmızılılarla averajları eşitledi.



Puanını 69'a çıkaran Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında lider Galatasaray'la arasındaki 3 puanlık farkı korudu.



FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

41 averajlı Galatasaray'la averajları eşitleyen Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u yenip, Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında, Medipol Başakşehir'in ise sahasında Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.



Bu durumda averaj hesapları devreye gireceği için, Fenerbahçe Karabükspor deplasmanında averajını yükselttiği için avantajlı olacak.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Mehmet Topal ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Chahechouhe'nun vuruşunda topu uzaklaştırmak isteyen Anton Kravchenko'nun yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



20. dakikada Soldado'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandao, kalesini terk eden Oleksandr Rybka'nın solundan topu ağlara gönderdi. 0-2



29. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası sol kanattan ortasında arka direkte topa gelişine vuran Fernandao ağları sarstı. 0-3







38. dakikada Soldado'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aatif Chahechouhe, Kravchenko'yu çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, son oynadıkları Bursaspor maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Kocaman, Bursaspor karşısında ilk 11'de oynayan Alper Potuk'u, Kardemir Karabükspor maçında yedek soyundurdu.





Bursaspor maçında oyuna sonradan giren Fernandao ise bu maçta ilk 11'de kendisine şans buldu.

Sarı-lacivertli ekip sahaya Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Giuliano, Mehmet Topal, De Souza, Chahechouhe, Fernandao ve Soldado 11'i ile çıktı.

Bursaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nabil Dirar, Karabük deplasmanında yedekler arasında oturdu.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile Kameni, Erten Ersu, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Neto, Janssen, Valbuena ve Oğuz Kağan Güçtekin de yedek kulübesinde yerini aldı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Ligde son 2 haftaya girilirken sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına maçtan önce tezahüratlarla destek verdi.

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA 9 EKSİK

Daha önce Spor Toto Süper Lig'den, Spor Toto 1. Lig'e düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'da 9 oyuncu kadroda yer almadı.

Ülkesinin milli takımına çağrılan Olafur Skulason, sakatlıkları bulunan Ferhat Görgülü, Adam Stahl, Luis Ibanez ve Marius Alexe, kart cezalıları Hamidou Traore ve Alican Karadağ, kadro dışı bırakılan Kerim Zengin ile Leandrinho bu maçta forma giyemedi.

KARABÜKSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Kırmızı-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman geçen hafta sahalarında oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Karaman, kart cezalıları Traore ve Alican Karadağ'ın yerine Osman Çelik ve Cem Özdemir'e şans verdi.

Karaman, ayrıca sakatlığı bulunan Ibanez'in yerine de Kage'yi sahaya sürdü.

Kardemir Karabükspor maça, Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Osman Çelik, Murat Akın, Cem Özdemir, Kage, Bliznichenko ve Ergin Keleş ilk 11'i ile çıktı.

Bu arada, 14 bin kişilik stadın büyük bir bölümünü dolduran Kardemir Karabüksporlu taraftarlar, takımlarını destekledi.