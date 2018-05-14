;
Yol Durumu
  1. İlk operasyon defansa
  2. Serie A'da şampiyon Juventus

Sofuoğlu son kez piste çıktı

’da son kez piste çıkan , Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söz verdiği için start almadığını söyledi. Milli motosikletçi alkışlarla veda etti

Sofuoğlu son kez piste çıktı
, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağı yarışında son kez piste çıktı. Kenan Sofuoğlu, daha sonra start almadan padoka geri döndü. Start almayacağına dair Cumhurbaşkanına söz verdiğini söyleyen Sofuoğlu, "Benim yerime genç sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Birbirinden yetenekli sporcularım var. ile hedefim Superbike'ta dünya şampiyonluğu. Can ve kardeşler de henüz 14 yaşındalar, onları da MotoGP'ye hazırlıyorum. İlerleyen yıllarda her kategoride Türk şampiyon çıkartmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar