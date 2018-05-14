Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağı İtalya yarışında son kez piste çıktı. Kenan Sofuoğlu, daha sonra start almadan padoka geri döndü. Start almayacağına dair Cumhurbaşkanına söz verdiğini söyleyen Sofuoğlu, "Benim yerime genç sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Birbirinden yetenekli sporcularım var. Toprak Razgatlıoğlu ile hedefim Superbike'ta dünya şampiyonluğu. Can ve Deniz Öncü kardeşler de henüz 14 yaşındalar, onları da MotoGP'ye hazırlıyorum. İlerleyen yıllarda her kategoride Türk şampiyon çıkartmak istiyorum" ifadesini kullandı.
Sofuoğlu son kez piste çıktı
İtalya’da son kez piste çıkan Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söz verdiği için start almadığını söyledi. Milli motosikletçi alkışlarla veda etti
Etiketler: Kenan Sofuoğlu , Toprak Razgatlıoğlu , Deniz Öncü , İtalya
- 14 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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