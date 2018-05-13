İtalya Serie A'da Juventus, üst üste 7, toplamda 34. şampiyonluğuna ulaştı. 37. hafta maçında Cengiz Ünder'li Roma'ya konuk olan Torino ekibine şampiyonluk için 1 puan yetiyordu. Karşılaşma 0-0 sona erince siyah-beyazlılar şampiyonluğunu ilan etti.

2. sırada bulunan Napoli, Sampdoria'yı 2-0 mağlup etmesine rağmen Juventus, son haftaya rakibinin 4 puan önünde girmeyi başardı ve mutlu sona ulaştı.



