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  1. Son sözü Kartal söyledi

'da şampiyon

37. hafta maçında Roma ile deplasmanda 0-0 berabere kalan , bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Torino ekibi, son haftaya 2. sıradaki Napoli'nin 4 puan önünde girmeyi başardı

Serie Ada şampiyon Juventus

İtalya 'da , üst üste 7, toplamda 34. şampiyonluğuna ulaştı. 37. hafta maçında Cengiz Ünder'li Roma'ya konuk olan Torino ekibine şampiyonluk için 1 puan yetiyordu. Karşılaşma 0-0 sona erince siyah-beyazlılar şampiyonluğunu ilan etti.

2. sırada bulunan Napoli, Sampdoria'yı 2-0 mağlup etmesine rağmen Juventus, son haftaya rakibinin 4 puan önünde girmeyi başardı ve mutlu sona ulaştı.

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  • 13 Mayıs 2018, Pazar 23:59
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