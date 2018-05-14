Galatasaray'da Garry Rodrigues fırtınası eserken, yetenekli futbolcu için İngilizler kesenin ağzını açtı.
Newcastle United Garry Rodrigues için geliyor
Etiketler: Cenk Tosun , Fatih Terim , Garry Rodrigues , Galatasaray , transfer , Newcastle United
Galatasaray'da Garry Rodrigues fırtınası eserken, yetenekli futbolcu için İngilizler kesenin ağzını açtı.
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