Süper Lig'in 33. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, ligin son maçında Göztepe'ye konuk olacak. İki sarı kırmızılı ekibin karşı karşıya geleceği mücadelede İstanbul ekibi bir puan alsa bile sezonu şampiyon tamamlayacak. Peki Galatasaray, ligi şampiyon tamamlarsa Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı torbada yer alacak?