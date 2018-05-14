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'ne kaçıncı torbadan katılacak?

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen , ligin son maçında Göztepe'ye konuk olacak. İki sarı kırmızılı ekibin karşı karşıya geleceği mücadelede İstanbul ekibi bir puan alsa bile sezonu şampiyon tamamlayacak. Peki Galatasaray, ligi şampiyon tamamlarsa 'nde kaçıncı torbada yer alacak?

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 13:02
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