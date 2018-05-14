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Kumitede şampiyon olduk

Kumitede şampiyon olduk
Sırbistan'da düzenlenen 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın son gününde Erkek Kumite Milli Takımı,finalde İspanya'yı üstün bir oyunla yenerek şampiyon oldu. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda ise , kadınlarda takım halinde birinci, genel sıralamada ise ikinci sırada yer aldı.
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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