Sırbistan'da düzenlenen 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın son gününde Erkek Kumite Milli Takımı,finalde İspanya'yı üstün bir oyunla yenerek şampiyon oldu. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda ise Türkiye, kadınlarda takım halinde birinci, genel sıralamada ise ikinci sırada yer aldı.
Kumitede şampiyon olduk
- 14 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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