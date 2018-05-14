Osmanlı deplasmanına birçok oyuncusundan yoksun giden Beşiktaş büyük bir kadro sıkıntısı yaşadı... Adriano, Tosic ve Caner'in yokluğunda savunmanın solunda Necip'e görev vermek zorunda kalan teknik direktör Şenol Güneş maç sırasında da şok yaşadı. Tecrübeli hoca, Tolgay'ın ilk yarıda sakatlanmasının ardından oyuna Mustafa Pektemek'i alıp 4-4-2'ye döndü. Güneş sistem değişikliğinin ardından ön libero bölgesinde ise Oğuzhan ve Talisca'yı oynattı. Başarılı hoca ikinci yarının başında ise Lens'i sol beke çekti. Necip ise asıl bölgesi ön liberoya geçti.
Kadroda büyük sıkıntı
Caner, Tosic ve Adriano’nun yokluğunda sol bekte Necip’e şans veren Güneş, Tolgay’ın sakatlığının ardından orta sahada Talisca ve Oğuzhan’ı oynattı. 2. yarı sol beke Lens geçti
Etiketler: Şenol Güneş , mustafa pektemek , Talisca , Caner , Oğuzhan , tolgay , lens
- 14 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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