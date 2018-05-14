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Kadroda büyük sıkıntı

, Tosic ve Adriano’nun yokluğunda sol bekte Necip’e şans veren Güneş, ’ın sakatlığının ardından orta sahada ve ’ı oynattı. 2. yarı sol beke geçti

Kadroda büyük sıkıntı
Osmanlı deplasmanına birçok oyuncusundan yoksun giden Beşiktaş büyük bir kadro sıkıntısı yaşadı... Adriano, Tosic ve Caner'in yokluğunda savunmanın solunda Necip'e görev vermek zorunda kalan teknik direktör Şenol Güneş maç sırasında da şok yaşadı. Tecrübeli hoca, Tolgay'ın ilk yarıda sakatlanmasının ardından oyuna Mustafa Pektemek'i alıp 4-4-2'ye döndü. Güneş sistem değişikliğinin ardından ön libero bölgesinde ise Oğuzhan ve Talisca'yı oynattı. Başarılı hoca ikinci yarının başında ise Lens'i sol beke çekti. Necip ise asıl bölgesi ön liberoya geçti.
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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