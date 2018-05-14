Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile UEFA finansal kontrol kurulu arasındaki anlaşma karlılığı öne çıkartıyor. Avrupa'dan men cezası almaktan kurtulan Galatasaray, üç sezonluk bir planlama çizdi. 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarını kapsayacak.