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  1. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacak?

ile arasında yapılan anlaşma ortaya çıktı

Başkanı , Sarı-Kırmızılı ekibin önümüzdeki yıl Avrupa'da mücadele edebileceğini açıklamıştı. Galatasaray'ın ile yaptığı anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. İşte anlaşmada bulunan maddeler...

İşte G.Saray ile UEFA arasında yapılan anlaşma

'da Başkan ile finansal kontrol kurulu arasındaki anlaşma karlılığı öne çıkartıyor. Avrupa'dan men cezası almaktan kurtulan Galatasaray, üç sezonluk bir planlama çizdi. 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarını kapsayacak.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 15:18
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