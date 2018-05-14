Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile UEFA finansal kontrol kurulu arasındaki anlaşma karlılığı öne çıkartıyor. Avrupa'dan men cezası almaktan kurtulan Galatasaray, üç sezonluk bir planlama çizdi. 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarını kapsayacak.
Galatasaray ile UEFA arasında yapılan anlaşma ortaya çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-Kırmızılı ekibin önümüzdeki yıl Avrupa'da mücadele edebileceğini açıklamıştı. Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. İşte anlaşmada bulunan maddeler...
Etiketler: mustafa cengiz , UEFA , Galatasaray
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