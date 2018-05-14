Fatih Terim imzası

Adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da Fatih Terim farkı istatistiklere yansımış durumda... Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli hoca yönetimindeki 18 maçta sadece 151 dakika yenik oynadı. Defans problemlerini büyük oranda çözen Cimbom son 16 maçın 8'inde kalesini gole kapattı. Terim'le büyük bir krizi daha bitiren Galatasaray tam 8 maçtır duran toptan gol yemiyor.
BAŞARININ SIRRI TAKIM RUHU
Özellikle Terim geldikten sonra ortaya çıkan büyük kenetlenme, Galatasaray'a şampiyonluğu getirmek üzere.
GÖZTEPE HEYECANI BAŞLADI
Malatyaspor engelini de aşarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Galatasaray artık Göztepe maçının heyecanına girdi. Sarı-Kırmızılılar son engeli de aşıp sezonun en büyüğü olmayı istiyor.
BAŞARININ SIRRI TAKIM RUHU
Özellikle Terim geldikten sonra ortaya çıkan büyük kenetlenme, Galatasaray'a şampiyonluğu getirmek üzere.
GÖZTEPE HEYECANI BAŞLADI
Malatyaspor engelini de aşarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Galatasaray artık Göztepe maçının heyecanına girdi. Sarı-Kırmızılılar son engeli de aşıp sezonun en büyüğü olmayı istiyor.
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