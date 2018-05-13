Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, başkentte Osmanlıspor'u 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi iddiasını son haftaya taşıdı.

Süper Lig'de kalabilmek için cab havliyle oynayan Osmanlıspor ise sahadan puansız ayrılarak şansını zora soktu!



BEŞİKTAŞ YENİK DURUMA DÜŞTÜ

6. dakikada geriye Serdar Gürler'in golüyle geriye düşen düşen Beşiktaş, ikinci yarının başında, başkentte rüzgarın yönünü değiştirdi.

CYLE LARİN'DEN ÖNCE ANIL TOPA DOKUNDU

Caner ve Adriano'nun yokluğunda sol bekte görev yapan Lens'in ortasında 47'de Anıl Karaer topu kendi ağlarına gönderdi.

PEKTEMEK BAŞKENTTE BOŞ GEÇMİYOR

Beşiktaş, sol kanattan bulduğu bu golden 4 dakika sonra bu kez Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortasında Mustafa Pektemek'in göğsüyle attığı golle eşitliği yakaladı.





SERDAR GÜRLER'DEN MUHTEŞEM RÖVEŞATA

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Serdar Gürler ceza alanı içinde Vida'dan seken topta muhteşem bir rövaşata golü kaydetti. Osmanlıspor'un golcüsü Serdar Gürler bu sezon 4. kez 'duble' yaparken maça yeniden eşitlik geldi.





VAGNER LOVE GİRDİ VE GOLÜNÜ ATTI

Galibiyet golü için baskısını arttıran Beşiktaş, Ryan Babel ve Vagner Love'la 2 net fırsattan faydalanamadı.

Siyah-beyazlılar aradığı galibiyet golünü 80'de Brezilyalı golcüsü Vagner Love'un kafa golüyle buldu.

Gökhan Gönül'ün kanat ortasında kafayı vuran Love, siyah-beyazlılara galibiyeti getirdi.

Kritik maçta Osmanlıspot'u 3-2 yenen Beşiktaş puanını 68'e çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı.

33 puanda kalan Osmanlıspor ise son haftaya 16. sırada girdi.