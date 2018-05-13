Çavuşoğlu 12’den vurdu

3.Etnospor Kültür Festivali'nde 3. gün geride kaldı. Yenikapı Meydanı'nın yanı sıra Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun 3. gününde geleneksel oyunlardan atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk, kuşak, kapışmalı aba, şalvar, aşırtmalı aba, mas müsabakaları yapıldı.
ÇADIRLARI GEZDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu festival alanında kurulan çadırları gezdi. Çavuşoğlu, ok atma tekniği üzerine bilgi alırken daha sonra atış gerçekleştirdi. Yayla üç ok atan Çavuşoğlu, isabetli atışlar yaptı.
ÇADIRLARI GEZDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu festival alanında kurulan çadırları gezdi. Çavuşoğlu, ok atma tekniği üzerine bilgi alırken daha sonra atış gerçekleştirdi. Yayla üç ok atan Çavuşoğlu, isabetli atışlar yaptı.
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