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Çavuşoğlu 12’den vurdu

3.’nde 3. gün geride kaldı. na gelen Bakan yayla ok atarken tam isabet sağladı

Çavuşoğlu 12’den vurdu
3.Etnospor Kültür Festivali'nde 3. gün geride kaldı. Yenikapı Meydanı'nın yanı sıra Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun 3. gününde geleneksel oyunlardan atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk, kuşak, kapışmalı aba, şalvar, aşırtmalı aba, mas müsabakaları yapıldı.

ÇADIRLARI GEZDİ
Dışişleri Bakanı nda kurulan çadırları gezdi. Çavuşoğlu, ok atma tekniği üzerine bilgi alırken daha sonra atış gerçekleştirdi. Yayla üç ok atan Çavuşoğlu, isabetli atışlar yaptı.
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