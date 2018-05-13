Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'in 33. Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Göztepeli bazı oyuncularının teşvik primi aldıkları yönündeki yazılanlar bizleri derinden üzmüştür." ifadelerini kullandı.
Konyaspor-Göztepe maçında teşvik primi mi verildi?
Süper Lig'de son haftaya girilirken ardı ardına ortalığı karıştıracak iddialar da ortaya atılmaya başlandı. Önce Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi Galatasaray Başkan Adayı Ali Fatinoğlu Yeni Malatyaspor'a teşvik primi gittiğini ima ederken, şimdi de Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Göztepe'ye teşvik primi verildiğini iddia etti.
Etiketler: Konyaspor , Göztepe , Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig
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