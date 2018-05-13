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- maçında teşvik primi mi verildi?

Süper Lig'de son haftaya girilirken ardı ardına ortalığı karıştıracak iddialar da ortaya atılmaya başlandı. Önce Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi Galatasaray Başkan Adayı Ali Fatinoğlu Yeni Malatyaspor'a teşvik primi gittiğini ima ederken, şimdi de Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, 'ye teşvik primi verildiğini iddia etti.

Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, 'in 33. ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Göztepeli bazı oyuncularının teşvik primi aldıkları yönündeki yazılanlar bizleri derinden üzmüştür." ifadelerini kullandı.

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  • 13 Mayıs 2018, Pazar 10:17
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