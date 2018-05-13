Ayberk Kardaş kimdir?

​Trabzonspor, bugün Bursaspor ile karşı karşıya geliyor.Bordo-mavililerde ilk defa kadroya giren stoper oyuncusu Ayberk Kardaş, "Öncelikle hedefimiz bu.. Geçen sezonun devre arasında gelmiştim. Yavaş yavaş hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. İlk defa kadroya girdim. Heyecan var tabiki... Sakat ve cezalımız çok fazla. İnşallah bende bugün şans bulabileceğim. Sezonun son 2 haftası kaldı. Biz yine aynı disiplinle oynamaya devam edeceğiz. İyi puanlar toplayıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.Trabzonspor'da 6 sakat, 3'de cezalı oyuncunun olması sonrasında yedek kadro genç oyunculardan oluştu.Bordo-Mavililerin kadrosuna Yusuf ve Abdulkadir ve Batuhan'ı saymazsak, Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından toplamda 6 genç isim kadroya dahil edildi. Bordo-Mavililerde daha önce Arda, Hüseyin, Abdurrahim ve Sami Can kadroda yer alırken bunlara Cafer ve Ayberk'de dahil oldu. Her ikiside 19 yaşında olan genç oyunculardan Cafer Tosun, orta saha ön libero mevkiinde görev alırken Ayberk Kardaş ise stoper mevkiinde görev alıyor.

1998 İstanbul doğumlu genç futbolcu Ayberk Kardaş stoper mevkiinde oynamaktadır. 2006 yılında Pendikspor alt yapısında futbol kariyerine adım atmıştır. Daha sonra Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olan Trabzonspor takımı'na transfer olmuştur.

Şu ana kadar Trabzonspor U 19 takımında 5, U 21 takımında 4 kez forma giyen Ayberk Kardaş bu maçlarda 1 tanede gol atmıştır. U21 forması giyen Ayberk Kardaş yeni sezonda A takımı'na dahil olmuştur.

Trabzonspor eski Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, altyapı oyuncularından Ayberk Kardaş'ı yakından takip ettiği ve zaman zaman A takım antrenmanlarına da dahil edilen 18 yaşındaki savunma oyuncusunun geçtiğimiz sezon ilk defa adını duyurmuştu.



1.95'lik boyuyla dikkat çeken oyuncu bordo mavililerin TFF'ye gönderdiği kadro listesinde de yer almış, Trabzonspor, Ayberk Kardaş ile 2019 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

Genç yetenek, dev karşılaşma öncesi internette de en çok aratılan isimlerden biri oldu.