Bakan Bak: Tüm dünyayı Muğla’ya davet ediyorum

Dünya Ralli Şampiyonası 13-16 Eylül tarihleri arasında Muğla'da yapılacak. Yarışın basın toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı'nın katılımıyla gerçekleşti. Bakan Bak, "Tüm dünyayı şampiyonaya davet ediyorum. Türkiye için artık organizasyon yapmak çok kolay" dedi.
Etiketler: Muğla , Osman Aşkın Bak , Bakan Bak , Türkiye
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.