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: Tüm dünyayı ’ya davet ediyorum

Bakan Bak: Tüm dünyayı Muğla’ya davet ediyorum
Dünya Ralli Şampiyonası 13-16 Eylül tarihleri arasında Muğla'da yapılacak. Yarışın basın toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı'nın katılımıyla gerçekleşti. , "Tüm dünyayı şampiyonaya davet ediyorum. için artık organizasyon yapmak çok kolay" dedi.
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