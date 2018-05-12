Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa konuk ettiği Gençlerbirliği'ni Diagne'nin hat-trick yaptığı maçta 3-1 yendi. Bu sonucun ardından, Gençlerbirliği'nin küme düşmesi kesinleşti. 30 puanla 17. sırada kalan Kırmızı-Siyahlılar, onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda küme düşerken, 29 yıl sonra Süper Lig'e 'veda' etti!

Geçen hafta Trabzonspor'u 5-2 yenen ligin flaş ekibi Kasımpaşa ise bu galibiyetin ardından puanını 46'ya çıkardı.

GENÇLER 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 36. dakikasında Gençlerbirliği yarı alanının ilk metrelerinde sol kanatta İlhan Depe'ye sert müdahalede bulunan Ahmet Oğuz, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

GOL PERDESİ 39'DA AÇILDI

Karşılaşmanın 39. dakikasında Kasımpaşa, Mbaye Diagne'nin attığı golle 1-0 öne geçti: Strahil Popov'un sağ kanattan yaptığı orta ile ceza sahasının hemen içerisinde buluşan Mbaye Diagne, Palitsevich'ten sıyrılıp şutunu çekti, top kaleci Johannes Hopf'un sağından ağlarla buluştu.

İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

Kasımpaşa, 49. dakikada Mbaye Diagne'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı: Trezeguet'in pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan İlhan Depe, son çizgiye indikten sonra yerden pasını altıpas içerisinde bomboş pozisyonda bulunan Mbaye Diagne'ye gönderdi. Diagne'nin gelişine çektiği şut Gençlerbirliği ağları ile buluştu: 2-0.

FARK 1'E İNDİ

64. dakikada Gençlerbirliği, Elvis Manu'nun attığı golle farkı 1'e indirdi: Milinkovic'in ara pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Elvis Manu, kaleci Ramazan Köse'den sıyrıldıktan sonra altıpas içerisinden kaleye açısı dar olmasına rağmen şutunu çekti, top Kasımpaşa ağları ile buluştu.

79. dakikada Kasımpaşa'da sınırda bulunan Trezeguet, gördüğü sarı kart sonrası 34. haftadaki Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

DIAGNE HAT-TRİCK YAPTI

89. dakikada sağ kanattan Strahil Popov'un yaptığı ortaya ön direkte hareketlenen Mbaye Diagne, Syarhey Palitsevich'in yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Suat Arslanboğa, Kasımpaşa lehine penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu gole çeviren Diange maçın sonucnu ilan etti: 3-1. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 46'ya yükseltti.

İLHAN CAVCAV SEZONUNDA KÜME DÜŞTÜ

Spor Toto Süper Lig'de onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda zor günler geçiren Gençlerbirliği ise 30 puanda kalarak ligin bitimine 1 hafta kala küme düştü. Başkent ekibi, 29 yıldır aralıksız yer aldığı Süper Lig'e veda etti.

10 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ YETMEDİ!

Lige başladığı Ümit Özat ile 3. haftanın ardından yollarını ayıran ve 9 maçlık Mesut Bakkal döneminin sonunda yeniden Özat ile anlaşan Başkent kulübü, 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı sezonda düşme hattından bir türlü kurtulamamıştı...

Ligde hanesine yazdırdığı 30 puanın 12'sini Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan alan ancak deplasmanda sadece 1 maç kazanabilen kırmızı-siyahlılar, 33. haftaya, düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'un üstünde 30 puanla 17. basamakta girdi.

29 YIL SONRA VEDA

Sezonun 28. haftasında Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra çıktığı Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor maçlarını kaybeden Gençlerbirliği, son olarak Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu ve 29 yıldır aralıksız yer aldığı Süper Lig'e veda etti.