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'ta Quaresma şoku!

, ’in 33. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, Portekizli yıldız Quaresma'nın kadroya alınmadığı öğrenildi.

Beşiktaşta Quaresma şoku!

'ın Osmanlıspor ile oynayacağı maç öncesi 2 oyuncu daha kadroya alınmadı.

Sakatlıkları bulunan , Caner, Negredo ve Atiba'nın yanı sıra cezalı olan ve hafta içi sakatlanan Adriano ve Quaresma da kadroya dahil edilmedi.

kafilesinde şu oyuncular yer aldı;

"Fabricio, Tolga, Utku, Vida, Fatih, Gökhan G., Alpay, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, , Lens, Gökhan T., Babel, Mustafa, Larin, Love"

MUHTEMEL 11
Beşiktaş'ın yarınki maça şu 11'le çıkması bekleniyor;

"Fabricio, , Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love"

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 18:07
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