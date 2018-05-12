Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasın evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi... Ligde geride kalan 32 haftada sarı-kırmızılılar, 69 puanla zirvede yer alan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 72'ye yükseltti. Sarı-kırmızılıların, 21. şampiyonluğuna sadece 1 puan kaldı!

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ!

Galatasaray maça hızlı başladı ve henüz 30. saniyede öne geçti! Yeni Malatyaspor savunmasının yaptığı pas hatasını değerlendiren Garry Rodrigues sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve son çizgiye inmeden pasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Younes Belhanda altıpas çizgisi üzerinde yerden vuruşunu yaptı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Faslı futbolcunun golü, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol oldu. Belhanda, ligdeki gol sayısını da 3'e yükseltti.





Sarı-kırmızılılar golden sonra da baskısını sürdürdü. Dakikalar 12'ye geldiğinde fark 2'ye çıktı! Orta alandan gelişen atakta Belhanda'nın pası ile sol çaprazda topla buluşan Garry Rodrigues ceza sahasına girdi ve pasını altıpas çizgisine doğru hareketlenen arkadaşı Bafetimbi Gomis'e gönderdi. Golcü oyuncu yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi. Garry Rodrgiues, ligdeki asist sayısını 10'a yükseltti! Öte yandan yıldız futbolcu, Süper Lig'in 2. yarısında 7 gol 7 asistle oynuyor!



ALEX'İ YAKALADI!

Mario Jardel'in 2000-01 sezonundaki 22 gollük rekorunu kıran Bafetimbi Gomis Galatasaray tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu konumunda. Evkur Yeni Malatyaspor ağlarını da havalandırarak bu sezonki gol sayısını 28'e yükselten Fransız yıldız, 2010-11 sezonunda gol kralı olan Alex de Souza'yı yakaladı. Gomis, Göztepe karşısında da gol atması durumunda ligde bir sezon içinde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını ele geçirecek.





Galatasaray, 17. dakikada gole çok yaklaştı: Sol kanattan gelişen atakta Yuto Nagatomo'nun ortası Gomis'ten sekerek ceza yayı sağ tarafında Garry Rodrigues'in önüne düştü. Tecrübeli oyuncu sert vurdu ancak top kalenin üzerinden dışarı gitti.

Galatasaray, 2-0'a rağmen ataklarını sürdürdü! Karşılaşmada 27. dakika oynanırken hızlı gelişen ev sahibi atağında Sinan Gümüş'ün ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında Garry Rodrigues topla buluştu. Tecrübeli oyuncu altıpas sol çaprazında yerden şansını denedi ancak kaleci Fabien Farnolle'den seken topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

Dakikalar 38'e geldiğinde Galatasaray, bir gole daha yaklaştı: Topla birlikte ceza yayına hareketlenen Sinan Gümüş yerden şansını denedi ancak kaleci Fabien Farnolle sol köşeye uzananarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ilk tehlikeli pozisyonunu 44. dakikada üretebildi: Ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Aytaç Kara pasını havadan altıpas sol çaprazına doğru hareketlenen Khalid Boutaib'e gönderdi. Golcü oyuncu sol ayağı ile gelişine vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.



Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan taraf ise konuk ekip oldu. Evkur Yeni Malatyaspor, rakip kalede baskı kursa da ilk ciddi tehlikesini, 53. dakikada buldu: Topla birlikte ceza yayına sokulan Adem Büyük iki rakibini geçerek pasını ceza sahası içi sağ tarafına hareketlenen Eren Tozlu'ya gönderdi. Eren tekrar Adem'i gördü. Penaltı noktası gerisinde topla buluşan tecrübeli oyuncu bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Galatasaray, 58. dakikada farkı 3'e çıkarmaya yaklaştı: Sinan Gümüş sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahasına sokuldu ve pasını ceza yayı sol tarafına hareketlenen Garry Rodrigues'e gönderdi. Tecrübeli kanat oyuncusu ceza sahasına girdi ve topu sağ tarafına çekerek sağ ayağı ile plase vuruşunu yaptı. Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

EVİNİN KRALI!

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evindeki maçları namağlup tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 19 lig maçında yenilmedi. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 müsabakadan 18 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, bu sezon iç sahada oynadığı 17 maçın 16'sından 3 puanla ayrılırken sadece Fenerbahçe maçında puan kaybetti.

Fatih Terim, 90+1'inci dakikada Ryan Donk'u oyundan aldı ve yerine Ozan Kabak'ı dahil etti. Galatasaray altyapısından yetişen ve U17 Milli Takımı'nın da oyuncusu olan genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Puanını 72'ye yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında karşılaşacağı Göztepe deplasmanından 1 puan çıkarması durumunda dahi 21. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de şampiyonluk durumunda ligdeki 7. şampiyonluğunu yaşayacak.

Haftayı 40 puanla kapatan Evkur Yeni Malatyaspor ise ligin son haftasında Kayserispor'u konuk edecek.