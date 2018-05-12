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'da yeni başkanı yazı-tura belirlendi

'da bu yıl üçüncü kez yapılan olağanüstü genel kurulda adayların oy oranı eşit çıkınca, yeni başkan yazı tura yapılarak belirlendi.

Gaziantepsporda yeni başkanı yazı-tura belirlendi
3. Olağan Genel Kurulu 9 Mayıs'da yapılması kararı alınmış, çoğunluk sağlanamayınca bugün yapılması kararı alınmıştı. Tesisleri'nde yapılan kongre saat 15.30 sıralarında başladı.



Kongrede seçimde aday olan Mehmet Kızıl ve Hasan Şahin başkanlığa aday oldu. Toplam 104 kişinin katıldığı kongrede her iki aday da 52 oy alınca başkan seçilemedi. Tüzükte bu tür durumlar için belirgin bir madde olmadığı için divan kurulu kararıyla yazı-tura yapıldıktan sonra yeni başkan Hasan Şahin oldu.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 19:11
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